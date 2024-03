"Una fiesta democrática": Delgado y Pereira coincidieron en la Patria Gaucha y destacaron la "buena convivencia" entre los dirigentes políticos

Telemundo dialogó con el precandidato nacionalista y el presidente del FA.

El precandidato nacionalista Álvaro Delgado y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, coincidieron en las últimas horas en la Patria Gaucha y mantuvieron un diálogo cordial. En entrevista con Telemundo, ambos destacaron que “una patria integrada requiere que la política discuta ideas” y que el evento al que asistieron demuestra ser “una fiesta democrática”.

El departamento de Tacuarembó recibe hasta este 10 de marzo la edición número 37 de la tradicional Fiesta de la Patria Gaucha. Allí, dirigentes políticos de todos los partidos se dan cita para formar parte de las actividades y, de paso, acercar su discurso a la gente.

Fue allí que Telemundo constató el buen diálogo e intercambio que mantuvieron Delgado y Pereira en la noche del viernes. Luego, y por separado, ambos destacaron lo positivo de que se den estos encuentros.

“Lo bueno de esto es que es una fiesta muy democrática. Uno puede tener diferencias, puede ser duro en el debate de las ideas, pero no por eso tenemos que perder algo que el uruguayo tiene en su esencia, que es encontrarse, saludarse, conversar, e incluso conversar de los desencuentros que podemos tener. Creo que eso es clave”, afirmó Delgado, y contó que ambos estaban con sus esposas cuando se encontraron.

“Los uruguayos se merecen una campaña electoral con nivel y nosotros nos comprometemos a eso”, agregó.

Por su parte, Pereira señaló que “el Uruguay se caracteriza por una convivencia lógica entre quienes viven haciendo política”. “Quienes hacemos de nuestra vida una forma y creemos que hay modelos de país para confrontar. Pero eso no quiere decir que las personas tengamos problemas entre nosotros. De hecho, cada vez que nos encontramos nos podemos saludar: hoy lo hice con el presidente y con candidatos de distintos partidos, y nos saludamos con la misma franqueza de siempre”, dijo.

“Eso no esconde las diferencias: consideramos que el gobierno fracasó y va a venir un cambio de la mano de un nuevo gobierno del Frente Amplio, pero eso no nos puede llevar a romper vínculos ni a romper fraternidades, ni a romper relaciones que tienen décadas y que para la política son muy importantes. Una patria integrada requiere que no haya pobreza, que no haya exclusión social, pero también que la política discuta ideas”, agregó Pereira.