"Una muy buena noticia": infectólogo Medina destacó acceso gratuito a medicamento para casos graves de Covid

El director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, Julio Medina, destacó la decisión del gobierno uruguayo de autorizar y financiar el medicamento tocilizumab para personas con coronavirus en cuidados intensivos.

"Es un fármaco que venimos siguiendo su evidencia desde hace varios meses. Reduce el riesgo de muerte, reduce el tiempo de hospitalización. Reduce el riesgo de que los pacientes sean conectados a un respirador", informó el infectólogo a través de su cuenta de Twitter.

El 25 de mayo la Cátedra de Enfermedades Infecciosas había publicado un informe con la Actualización de aspectos fundamentales para el tratamiento de la Covid-19 en Uruguay, que incluía al tocilizumab entre las “estrategias terapéuticas” contra la Covid y para qué pacientes está indicado.

"Tocilizumab es un anticuerpo monoclonal. No es un antiviral (no ataca directamente al SARS-CoV-2). Es un fármaco para ser indicado en ciertos pacientes hospitalizados con COVID-19, que están recibiendo oxígeno (+/ -ventilación) y corticosteroides (dexametasosona), con otros criterios de inflamación y que no están mejorando. No es para uso ambulatorio", afirmó Medina.

#COVID19

Una muy buena noticia para UY, el poder proporcionar accesibilidad a una terapia adicional como es el #Tocilizumab.

Es un fármaco que venimos siguiendo su evidencia desde hace varios meses. @JimenaPrieto5

Reduce el riesgo de muerte.

El tocilizumab tiene como efecto "apagar esa brutal respuesta inflamatoria que genera la interacción del virus con nuestro sistema inmunitario", explicó la semana pasada a Telemundo el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, Gustavo Grecco. “Se hace bajo determinadas condiciones porque no todos los pacientes lo tienen que recibir”, agregó.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, destacó la autorización del tocilizumab en Uruguay: "Aprobado el mismo día en Uruguay y USA: Tocilizumab. Bajo estrictos parámetros de aplicación", escribió en su cuenta de Twitter.