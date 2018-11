Una periodista peruana le pidió a José Mujica opinión sobre el asilo político de pide Alan García

El expresidente uruguayo respaldó lo actuado por el gobierno uruguayo sobre este tema. Dijo que no es un tema que se resuelva en poco tiempo.

Yo lo saludé una vez al presidente García hace muchos años, no conozco más nada y no sé nada. Para nosotros el derecho de asilo es una reliquia. Y para Perú que tuvo muchos años a Víctor Haya de la Torreen una embajada, pienso que también sabe el valor que tiene. Un poco de paciencia para que se dilucide esto no estaría mal, opinó el exmandatario.

¿Estaría de acuerdo?, le preguntó una periodista peruana: No se puede juzgar algo que no se conoce, si hay pruebas suficientes como para lo otro me parece que no tiene sentido el asilo. Si son presunciones es discutible.