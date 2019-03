Una venezolana que vive en Uruguay respondió a los senadores Juan Castillo y Constanza Moreira sobre la realidad de su país

Afirma que si Venezuela tuvo un avance y una revolución con Hugo Chávez, hoy eso ya no existe.

Se llama Sara González y en la carta cuenta que llegó a Uruguay hace 5 años. Se define como frenteamplista y asegura que decidió escribir tras participar como moderadora en un debate en el que participaron los senadores Juan Castillo, Constanza Moreira, Mónica Xavier y el dirigente Sebastián Hagobian.

“Yo no podía ocultar mi sorpresa”, escribió Sara sobre la intervención de Castillo quien vinculó el desabastecimiento que se vive en Venezuela con el bloqueo impuesto por Estados Unidos. “Compañero, el bloqueo de Estados Unidos hace 5 años no existía” escribió, y agregó: “Pero seguro encontrarán otro culpable que no sea el gobierno venezolano”.

En un párrafo dirigido a Constanza Moreira, Sara afirma que “la democracia en Venezuela se ha venido decayendo”. “No podemos justificar ningún golpe a la democracia” afirmó. “Tener que escuchar de la boca de compañeras de izquierda que esta situación es justificable me duele”, escribió también.

“Ojalá nunca les toque tener que justificar el hambre de su pueblo por la revolución”, dijo Sara, “porque es muy fácil hablar desde este Uruguay pujante, en donde no falta la comida ni la medicina”.

Sara expresa su respeto a Castillo y al resto de los frenteamplistas. Dice que su intención no es cuestionar su frenteamplismo ya que se siente una luchadora de los Derechos Humanos tanto de su país como del resto de América Latina.