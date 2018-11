Unidad Popular aprobó su programa electoral y aspira a aumentar la cantidad de representantes en el Parlamento

Incluyó la reforma agraria y destinar el 6% del PBI a la educación.

Se está aprobando un programa que tiene bases en el programa fundacional de la Unidad Popular que recoge elementos centrales de lo que ha sido la propuesta de la izquierda históricamente en Uruguay. Para mencionar algunos de los puntos centrales, hay un capítulo que es agro y reforma agraria. La reforma agraria es el punto de inflexión en un cambio sustancial en Uruguay que está pendiente de Artigas hasta ahora.

Unidad Popular incluyó destinar el 6% del producto bruto interno a la educación, y para la investigación universitaria. Propone eliminar la ley de promoción de inversiones, y solamente incentivar la producción nacional con exoneraciones fiscales; eliminar el impuesto a la renta de las personas físicas, y quitar IVA a productos de primera necesidad.

Eduardo Rubio dijo que Unidad Popular aspira a aumentar la cantidad de representantes en el parlamento. “No tenemos preocupación por el balotaje, nos preocupa la primera vuelta que es cuando se define cuál Parlamento va a tener Uruguay. Ahí nos jugamos muchas fichas a multiplicar nuestra bancada parlamentaria. El balotaje no ha estado discutido. En lo que es personal, yo creo que fuera de Unidad Popular no hay una opción de cambio. No soy partidario de lo menos malo para evitar lo peor, nosotros peleamos por lo bueno para soñar lo mejor”.