Uno a uno: quiénes son los candidatos del BPS y en qué se basan sus propuestas

Este domingo los trabajadores, jubilados y empresarios elegirán a sus representantes a través de un acto eleccionario obligatorio

Este domingo se llevarán adelante las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS), en las que trabajadores, jubilados y empresarios elegirán sus respectivos representantes en el organismo. La categoría que presenta más contrincantes es la de jubilados, con tres candidatos. Uno de ellos es el actual representante de los pasivos, Sixto Amaro, que va por su segunda reelección.

Además se postularon la candidata de Un Solo Uruguay, Virginia Vaz, y Héctor Morales, de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas.

Amaro, por su parte, espera "mejorar la calidad de vida" de los jubilados de la mano de la recuperación del poder adquisitivo que ha perdido este sector de la sociedad.

Morales, en tanto, destacó que la principal propuesta es "cambiar la gestión". "Vemos todos los días viejos desesperados. Mujeres grandes y hombres de 70 y pico de años que están desesperados por la situación que estamos viviendo".

🗳️ Elecciones en el Banco de Previsión Social Estas son las propuestas de los tres candidatos a representantes de los jubilados y pensionistas pic.twitter.com/1k0HpDjtE3 — Telemundo (@TelemundoUY) November 24, 2021

Según explicó el candidato, en promedio los jubilados alcanzan los $ 27.000 por mes. Sin embargo, Morales aseguró que "la inmensa mayoría" cobra $ 13.000.

Vaz fue en la misma línea, pero apuntó a los "problemas de sustentabilidad" que tiene el BPS. Para eso, quiere ganar la elección y así "ingresar para conocer la situación real" del banco.

"Queremos saber cómo está funcionando, con qué recursos", agregó la candidata.

Trabajadores

En la categoría de activos hay dos opciones posibles que se disputan los votos de este domingo. Por un lado, está Ramón Ruiz que va por la reelección y por el otro se encuentra Luis Lisboa, que se había postulado en las elecciones pasadas y ahora va por la revancha también apoyado -al igual que Vaz- por Un Solo Uruguay.

Ruiz dijo que ante los "agravios e insultos" su lista responde con propuestas. En ese sentido, el centro de la campaña del candidato se basa en 11 propuestas con las cuales discutirán "el presente y el futuro de la seguridad social".

¿Qué plantean los dos candidatos a representantes de los trabajadores activos en el Banco de Previsión Social? pic.twitter.com/wB6ZCjRuqV — Telemundo (@TelemundoUY) November 24, 2021

En el otro extremo, Lisboa, explicó que el cometido que tienen es cambiar la gestión del BPS y también que exista una renovación de los representantes sociales. "Son los principales responsables de este fracaso", acusó el candidato.

"Recorremos el país y la gente no sabe de seguridad social, no sabe nada de las elecciones y no saben quiénes son los representantes", agregó Lisboa.

Empresarios

En el orden empresarial los candidatos también son dos. Uno de ellos es Marcelo Ríos, quien representa la continuidad dado que su lista está al frente desde hace 15 años. El otro es José Pereyra, también del movimiento Un Solo Uruguay, y quien asegura que se "requiere un cambio drástico".

En cuanto a la campaña de Ríos, el candidato explicó que tiene tres pilares fundamentales: que no se incrementen los costos para las empresas, que se combata la informalidad y que se puedan lograr más derechos para los empresarios. "Tenemos que sumar más gente al BPS", aseguró.

Elecciones en el BPS: en el orden empresarial hay dos candidatos y estas son sus propuestas pic.twitter.com/xPSlgWDEQ7 — Telemundo (@TelemundoUY) November 24, 2021

Pereyra, por su parte, dijo que "un empresario se puede olvidar de la fecha de cumpleaños de un amigo pero nunca de la fecha de vencimiento del BPS". Agregó que "la usura" del banco es "mortal" y ni siquiera la "tiene el prestamista más osado del Uruguay".