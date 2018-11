Uno de los trabajadores detenidos en Artigas aseguró que en ningún momento fueron agresivos

"No empujamos a nadie", dijo. El hombre aseguró que Bonomi tapó la pancarta para evitar que se hiciera pública.

“Basta de presión. La familia tabacalera quiere trabajar en paz”. Con esa pancarta llegaron dos trabajadores a la inauguración de la Ruta 30 en Artigas. Durante el discurso del ministro de Transporte y Obras Públicas intentaron desplegarla, pero fue impedido por militantes del Frente Amplio y el propio ministro del Interior, Eduardo Bonomi.

“Quisimos entrar, querían impedirnos la entrada hasta que llegamos al frente. Nosotros no empujamos a nadie. Fuimos a hacer lo que teníamos que hacer. Sin violencia. Fuimos a reclamar nomás. No es justo, para mí ni para nadie. Hay familias están dependiendo de eso. Bonomi tapó la pancarta, no quería que saliera pública, mi compañero se corrió más al frente a poner la pancarta. Estábamos haciendo una manifestación pacífica y ahí los seguridad nos agarraron y nos detuvieron”, expresó el trabajador Mario Barcelos.

“Desde el principio la Policía nos corrió, no nos dejó lo que queríamos hacer. Estamos luchando por puesto de trabajo para comer, para sobrevivir. Acá tenemos solo esto”, agregó Barcelos.

Son 80 las familias que viven de la producción tabacalera en Artigas. Reclaman por las políticas que aplicó el gobierno que afectan al sector.