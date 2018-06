UNTMRA emitió un comunicado en el que repudia las agresiones racistas en una estación de servicio

Un hombre afrodescendiente con discapacidad intelectual fue agredido y filmado por compañeros de trabajo.

El comunicado referido a las agresiones raciales recibidas por un trabajador de una estación de servicio, manifiesta:

“El Sindicato Metalúrgico (UNTMRA) repudia de forma categórica los hechos ocurridos en la estación de servicio de Montevideo, retira el respaldo a los trabajadores involucrados y brinda el total apoyo al trabajador afectado y su familia.

Queremos reafirmar el compromiso de nuestro sindicato con la igualdad, la no discriminación y las oportunidades laborales para todos y cada uno de los uruguayos.

En nuestro último Congreso de forma unánime decidimos crear la Comisión de Genero Equidad y Diversidad, desde ese lugar nos comprometimos a realizar talleres para trasmitir que el lugar de trabajo debe ser amigable donde el respeto sea una prioridad para todas y todos.

La conducta de los trabajadores involucrados en este tema, distan mucho de lo que proclamamos en los estatutos de nuestro sindicato y NO permitiremos de ninguna manera ser cómplices de situaciones de discriminación como el de este caso y como cualquier otro.

No permitiremos que este tipo de conductas, empañen el fuerte compromiso de solidaridad y trabajo colectivo que se viene construyendo desde 1941 y que han sido pilares fundamentales en la historia de la UNTMRA”.