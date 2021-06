Uriarte destacó el “esfuerzo” del gobierno de retrasar suba del gasoil durante la época de cosecha y siembra

"Se optó por no sobrecargar, en un momento de alto consumo, con una suba de los combustibles", dijo el ministro de Ganadería.

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, se refirió este miércoles al aumento del precio de los combustibles decretado el lunes y destacó el “esfuerzo” del gobierno de retrasar esta suba durante la época de cosecha y siembra de la producción agropecuaria.

El secretario de Estado realizó dos “salvedades” ante la consulta sobre cómo repercutía en el agro el aumento del precio del gasoil, el principal combustible usado por el sector productivo. Este combustible subió $4,9 por litro.

“Primero (destaco) el esfuerzo que el gobierno hizo hasta ayer de no aumentarlo, cuando debería haberlo aumentado, en pleno tiempo de consumos altos como son la cosecha y la siembra. Era algo que no ocurría en el pasado. Ahora se optó por no sobrecargar, en un momento de alto consumo, con una suba de los combustibles”, expresó.

En segundo lugar, apuntó a que el impacto de la suba no es tan alto dado que “los precios de los productos agrícolas, en general, han aumentado”.

No es la primera vez que el gobierno vincula el precio del gasoil a la realidad del sector productivo. El 29 de diciembre de 2020, cuando el Ejecutivo informó los ajustes tarifarios que regirían a partir del 1º de enero de 2021 para las empresas públicas, se informó que no se aumentaría el precio del gasoil con una razón también asociada a este sector.

“El presidente mandató que no haya un ajuste tarifario en el precio del gasoil, el principal combustible usado por el sector productivo, y que se mantiene incambiado desde enero de 2018”, decía el comunicado de Presidencia de ese momento.