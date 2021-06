Uriarte dijo que le sorprendió su remoción, que ha "pensado mucho" qué error tuvo y agregó: "Miro para atrás y no lo veo" 

El saliente ministro de Ganadería se reúne hoy con el presidente Luis Lacalle Pou.

El presidente Luis Lacalle Pou recibirá hoy a Carlos María Uriarte, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, que será relevado por Fernando Mattos, el actual presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Antes del encuentro en la Residencia de Suárez y Reyes, Uriarte contó a Telemundo que se enteró de su destitución en la tarde de este domingo, el mismo día que Lacalle Pou y el ministro de Ambiente, Adrián Peña, lo anunciaron en Twitter.

"La verdad que es un pedido de la bancada de Ciudadanos, a la cual debo acatar como corresponde y agradecer por la confianza que depositaron en mí este tiempo", indicó. Ciudadanos es el sector del Partido Colorado que fundó el excanciller Ernesto Talvi, que quedó en manos de Peña cuando el economista se retiró de la política.

El ministro saliente reconoció que le sorprendió su remoción y que, si bien ha "pensado mucho" en qué error pudo haber cometido, no lo encuentra. "Miro para atrás y no lo veo", aseguró.

De todos modos, dijo que "de ninguna manera" le molesta la decisión de Ciudadanos. "Agradezco de corazón haber tenido el honor de haber podido desempeñar este cargo", expresó.

Según Uriarte, ahora le corresponde "acatar con la tranquilidad de haber hecho el máximo esfuerzo para aportarle a la patria".

En la reunión de este lunes espera escuchar las explicaciones del presidente y poder coordinar "la mejor transición posible" con Mattos. "Hay muchas cosas que están en marcha y entendemos que necesitan continuidad. Aparte con Fernando nos une desde hace mucha tiempo una gran amistad y vamos a hacer lo imposible para que su gestión sea lo mejor que se pueda", afirmó.

"Sorpresivo"

En la misma línea se expresó Mattos horas después de conocerse que sería el próximo ministro. "Todavía no he hablado con el presidente, si bien me llamó, no hemos conversado. Tampoco con mi amigo Carlos María Uriarte, de forma que prefiero entrar en contacto primero con ellos para después hacer cualquier tipo de declaración", dijo a Telemundo.

El nuevo ministro de Ganadería indicó que "no es momento" de decir cuáles son las dificultades del agro y reconoció que su nombramiento es "sorpresivo", si bien siente una "enorme responsabilidad y un gran honor en lo personal y en lo profesional".

"Estamos repensando y viendo un poco cuáles son los pasos a dar, no está nada definido todavía", afirmó, a propósito de qué queda pendiente en el INAC.

A su vez, le restó importancia a la incidencia que pueda tener su pasado como gremialista cuando esté al frente de la cartera. "Nosotros somos de la producción de toda la vida, del sector agropecuario, hemos tenido un transcurso por la vida gremial, pero hace 15 años dejé el último puesto gremial", valoró.

Además agregó: "No me pesa tampoco, porque no es un demérito haber pertenecido a la actividad gremial, que es muy digna y muy importante para el país".

Este es un perfil de Mattos, el nuevo secretario de Estado que designará Lacalle Pou.