Uruguay está pronto para la firma inmediata del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, dijo Bustillo

En el foro sobre inversión europea en Uruguay, Bustillo reclamó que se concrete el acuerdo que se negocia hace veinte años.

Francisco Bustillo:

Mercosur y la Unión Europea debemos concentrar todos nuestros esfuerzos en atar los cabos sueltos que han quedado pendientes desde aquel anuncio, por la importancia del acuerdo y por credibilidad internacional de ambos bloques. Debemos materializar resultados de más de veinte años de trabajo. En segundo término, Uruguay es respetuoso de los debates internos en torno al acuerdo, pero el tiempo apremia. No desconocemos las sensibilidades de este acuerdo, que al igual que tantos otros acuerdos comerciales celebrados por la Unión Europea.El acuerdo alcanzado no es el pacto perfecto, pero es el pacto posible. No podemos permitir ni permitirnos que aspectos coyunturales se interpongan sobre un profundo compromiso y un esfuerzo de veinte años de equilibrio.