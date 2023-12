"Uruguay no soporta cinco años más como estos", afirmó Cosse y dijo que el FA tiene "hasta un mandato moral" de ganar las elecciones

“Salimos a pedir el voto para sumarse a un proyecto de resignificación de Uruguay, de reconstrucción del Uruguay que queremos”, afirmó la precandidata.

La precandidata frenteamplista e intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, afirmó en la noche del viernes que “Uruguay no soporta cinco años más como estos que estamos teniendo” y que el Frente Amplio (FA) tiene “hasta un mandato moral” de ganar las elecciones para volver al gobierno.

En el marco de un acto del Partido Socialista -sector que apoya su precandidatura- y apenas minutos después de haberse pronunciado públicamente a favor del plebiscito sobre la seguridad social, Cosse se subió al estrado y remarcó que, a su juicio, Uruguay “no soporta” otro gobierno como el actual.

“Y lo digo no desde el titular, no estoy repitiendo una frase, lo digo porque conozco la realidad”, ahondó Cosse, y apuntó: “Yo formo parte de un enorme equipo y conozco la realidad de primera mano, no me la cuentan. Y todos los días sucede algo que anuda el corazón, me lo anuda porque a veces aunque uno esté mal, siempre hay que pensar que hay otro que está peor. En estos tres años como intendenta he vivido algo que reubica mi humanidad, he visto a los verdaderos héroes en los barrios, en las esquinas. Y además de ver grandes problemas, veo también la actitud valiente y heroica de bancar y de bancar, y de generar esperanza. A veces los más humildes son los que nos dan las mayores lecciones de esperanza”.

Con esto, la precandidata dijo estar “convencida de que Uruguay necesita un gobierno del Frente Amplio, necesita el mejor gobierno del Frente Amplio, con la mayor participación posible”.

“Salimos a pedir el voto para sumarse a un proyecto de resignificación de Uruguay, de reconstrucción del Uruguay que queremos”, afirmó.

“Tenemos una situación en la que no es que el Frente Amplio puede ser gobierno, el Frente Amplio tiene que ser gobierno. Tenemos un mandato hasta moral de ganar el próximo gobierno”, agregó Cosse frente a los militantes.