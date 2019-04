Uruguay perdió una venta de arroz a Irak, un destino tradicional que representa el 30 % de sus ventas anuales

Brasil le ganó la partida cotizando 40 dólares menos por tonelada.

Este año el sector arrocero empezó con una pálida: perdió una licitación de venta de arroz por 60.000 toneladas a Irak, un destino clásico que en 2018 representó un tercio de sus exportaciones.

Brasil le ganó la partida con un precio más competitivo: 40 dólares menos por tonelada. No es la primera vez que pasa: el año pasado, Uruguay perdió contra Paraguay una de las cinco licitaciones que hizo Irak.

Para Alfredo Lago, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, la pérdida de esta partida extra región al inicio del año no es menor y genera preocupación. El volumen que no se colocó coincide con la cosecha de la zafra y en abril no se pudo concretar ningún negocio nuevo. Los que existen son por renovación de mercadería.

Para este año, los arroceros prevén una caída del 12 por ciento en el volumen de exportaciones frente a 2018, con una producción de 1.100.000 toneladas, cuando el país puede producir hasta 2.000.000 de toneladas de arroz.