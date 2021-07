"Uruguay sin duda va a avanzar": Lacalle Pou defendió la intención de negociar por fuera del Mercosur

El presidente aseguró que su posición cumple con el marco jurídico vigente del bloque regional.

El presidente Luis Lacalle Pou defendió este viernes la intención de Uruguay de avanzar en acuerdos comerciales por fuera del Mercado Común del Sur (Mercosur), un día después de la cumbre de presidentes en la que Alberto Fernández, el mandatario de Argentina, traspasó la presidencia pro témpore del bloque regional a su par de Brasil, Jair Bolsonaro. "Uruguay sin duda va a avanzar", dijo.

"Si no vamos todos juntos, a nuestros socios les decimos: déjennos avanzar, déjennos luchar por nuestra prosperidad", dijo Lacalle Pou en el XIV Foro Atlántico "Iberoamérica: democracia y libertad en tiempo recios", organizado por la Fundación Internacional para la Libertad.

Lacalle Pou sostuvo que "es un reclamo de hace muchos años (en Uruguay) que el Mercosur avance más rápido y que, de no ser posible, algunos países del bloque puedan avanzar unilateralmente en acuerdos con otros bloques o países del mundo".

El presidente señaló que desde que se fundó el Mercosur, los tres partidos políticos que han gobernado (el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio) han "insistido" en este tema. "Simplemente que nuestro gobierno ha tomado una decisión de dejar las palabras de lado, o por lo menos no quedarse solo en las palabras y avanzar", aseguró el exsenador blanco.

“Llegamos a un punto en el cual se acerca el fin de la pandemia, o por lo menos la luz está más cerca. El mundo va a arrancar con mayor vertiginosidad aún, va a estar ansioso de comerciar, de intercambiar, de integrarse, y Uruguay tiene una posición privilegiada”, sostuvo.

Para Lacalle Pou todo el Mercosur está en una situación privilegiada, pero es una de las regiones "más proteccionistas del mundo”. A su vez, entiende que “Uruguay es más fuerte, más firme, tiene más poder negociador si es con el Mercosur”.

"Ahora, si no vamos todos juntos, a nuestros socios les decimos: déjennos avanzar, déjennos avanzar a nuestra velocidad y déjennos luchar por nuestra prosperidad”, agregó. Y acotó: "Nada más ni nada menor que eso. Esto no supone romper el Mercosur, no supone romper la regla del consenso".

"Sin perjuicio de las voluntades de otros países, nosotros nos amparamos en el ordenamiento jurídico vigente en el bloque y por eso, en voz serena pero firme, hemos dicho: 'Uruguay avanza'. Esperemos que sea todos juntos, pero el Uruguay sin duda va a avanzar", afirmó.

Del foro también participaron los presidentes Guillermo Lasso (Ecuador), Iván Duque (Colombia) y Sebastián Piñera (Chile), cada uno desde su país. Otros expositores fueron Mario Vargas Llosa, Mauricio Macri, Isabel Díaz Ayuso, Enrique Krauze, Sergio Ramírez, José Luis Martínez-Almeida, Roberto Ampuero, Álvaro Vargas Llosa, Julia Vilanova, Luigi Echeverri, Leopoldo López y Gerardo Bongiovanni.