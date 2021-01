Uruguay tendrá una capacidad de almacenamiento de 800 mil dosis de vacunas

En la reunión de este lunes se definió qué hacer con las primeras partidas de vacunas contra el Covid-19 que lleguen al país.Se avanza enfocado en el primer envío, porque todavía no se informó cuándo llegarán las otras dosis."Hasta que no tengamos las fechas perfectamente establecidas no podemos seguir avanzando en el plan en forma […]

En la reunión de este lunes se definió qué hacer con las primeras partidas de vacunas contra el Covid-19 que lleguen al país.

Se avanza enfocado en el primer envío, porque todavía no se informó cuándo llegarán las otras dosis.

"Hasta que no tengamos las fechas perfectamente establecidas no podemos seguir avanzando en el plan en forma cronológica, pero sí podemos preveer recursos, medios", explicó el director del Sinae, Sergio Rico.

Casi todos los insumos están disponibles, como jeringas, conservadoras o suero fisiológico. Lo que faltaban eran los ultrafreezers. Hay cuatro en camino desde Estados Unidos, uno vendrá desde Alemania, dos están en el aeropuerto y otros dos se agregarán en pocos días.

"Todos los freezers son las heladeras, de diferentes pies. Apróximadamente los ultra freezer podrían almacenar 100 mil dosis. O sea que para las primeras 400 mil dosis estamos sobrados, proque vamosa tener almacenaje para 700 u 800 mil", agregó Rico.

La inscripción para vacunarse se hará a través de la web.

"El Ministerio de Salud Pública ya tiene las bases de datos, se tienen que registrar bajo agenda electrónica como con la vacuna de la gripe. Y si no está en la base de datos, no se va a poder vacunar", sentenció Rico.