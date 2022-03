Uruguay vs. Perú: en la previa al referéndum, la AUF no permitirá ingresar al Centenario con distintivos políticos

Las puertas del estadio se abrirán cuatro horas antes del partido, a las 16:30, y se recomienda llegar con tiempo dado que habrá un lleno total.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) informó este miércoles que no permitirá ingresar al Estadio Centenario para el partido entre Uruguay y Perú a personas con ropa u objetos que hagan referencia a consignas políticas.

La medida se toma días antes del referéndum del domingo por 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC).

"No se permitirá ingresar al Estadio Centenario con simbología que no sea de las selecciones de Uruguay o Perú. No están permitidos carteles, banderas, gorros, camisetas o bufandas con contenidos políticos ni de adhesión a clubes", indicó la AUF en el comunicado.

Tal como sucede habitualmente, tampoco se podrá ingresar botellas de más de 600 mililitros y se deberá permanecer con tapaboca durante todo el partido. Además, no se podrá estar con atuendo visitante en sectores de Uruguay, ni insignias locatarias en el sector de hinchas incaicos.

Sí se podrá ingresar mate y recipientes de alcohol en gel de hasta 120 mililitros.

Las puertas del estadio se abrirán cuatro horas antes del partido, a las 16:30, y se recomienda llegar con tiempo dado que habrá un lleno total.