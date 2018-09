UTEC buscará recursos extrapresupuestales para gastos e inversiones

Los recursos previstos en la Rendición de Cuentas no permiten ampliar la oferta de carreras, dijo la directora de la UTEC.

Comenzó con 44 estudiantes en el año 2014. Ahora tiene 1.700 alumnos y serán 3.000 en el año 2020.

El crecimiento sostenido estaba previsto desde su inicio, atendiendo a las necesidades principalmente del interior del país.

La Rendición de Cuentas no prevé aumentos para gastos e inversiones y recurrirán a recursos extrapresupuestales. Las autoridades hicieron énfasis en el parlamento en el rubro remuneraciones.

“Necesitamos contratar docentes y personal técnico porque las carreras se iniciaron carenciadamente y todavía no están completos todos los grupos docentes en algunas carreras. No corre riesgo ninguna carrera”, expresó la directora de la UTEC, Graciela Do Mato.

Al igual que el año pasado, la UTEC pedirá una excepción para aumentar el tope para compras sin intervención del Tocaf para equipos de investigación.