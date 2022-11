"Va a costar diez veces más y tiene perjuicios infinitos": Botana criticó la decisión de cerrar Casa de Galicia

El legislador también cuestionó el crédito "dado en tiempo récord" al Circulo Católico para comprar uno de los inmuebles de Casa de Galicia.

El senador nacionalista Sergio Botana criticó este jueves el cierre de Casa de Galicia y aseguró que no le pareció "para nada acertada" esta decisión. "Hasta el día que no me convenzan de lo contrario creo que perjudicamos a los usuarios, a los médicos, a los trabajadores de la empresa y nuestro vínculo centenario con una comunidad como la gallega que es parte del patrimonio cultural de la conformación de este Uruguay", aseguró en rueda de prensa en el Parlamento.

El legislador dijo que se reunió con el expresidente de la institución Alberto Iglesias, con quien analizó los números y los balances de la institución. "Lo que sucedió acá es algo que yo no pude comprender en su momento y que hasta ahora nadie me ha podido explicar", señaló.

Según Botana, la solución para mantener "viva" la mutualista tenía un costo de entre US$ 3.500.000 y US$ 7.000.000. Ahora, afirmó, al Estado -que es garante de la deuda de Casa de Galicia- deberá contar con por lo menos US$ 50.000.000.

"Hoy nos enteramos que además habrá reclamos judiciales. Entonces, la cosa pude ser aún peor", lamentó luego de que Iglesias anunciara que demandará al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y al Estado uruguayo.

"Además, las consecuencias con los trabajadores de Casa de Galicia que se quedaron sin trabajo y con los socios que no tienen los nuevos destinos y servicios que tenían", insistió. En este sentido, afirmó que la institución tenía una de las dos clínicas oncológicas de alto prestigio que tiene Uruguay.

Por otro lado, Botana criticó el crédito "dado en tiempo récord" al Circulo Católico para comprar uno de los inmuebles de Casa de Galicia. "En tres días no se le da un crédito a nadie en este país por parte del Banco de la República", sostuvo.

"De verdad que no me pareció para nada acertada la decisión. No creo que tampoco estuviera en riesgo la atención de esos usuarios porque si nuestro país fue capaz en pandemia de asegurarle la salud a tres millones de uruguayos, cómo no se lo iba a asegurar a unos poquitos miles", reclamó. "De verdad que me parece que no tenía razón la decisión a la (Daniel) Olesker que tomó el Uruguay", sostuvo en referencia al actual senador del Frente Amplio y su gestión en el Ministerio de Salud Pública.

El senador, que votó en contra del proyecto que elevó el Poder Ejecutivo al Parlamento, cuestionó que la información que recibieron los legisladores haya sido la correcta.

"Acá hubo acuerdo parlamentario en una solución del tipo que la inventó Olesker, con la que discrepé como discrepamos todos en aquel tiempo y con la que sigo haciéndolo pero que, además, ahora puse los números arriba de la mesa. Va a costar diez veces más y tiene perjuicios infinitos", concluyó.