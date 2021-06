Vacunación de menores: por qué se les administrará Pfizer y quién firmará el consentimiento

La pediatra Alicia Fernández explicó a Telemundo algunos detalles de la inmunización de adolescentes. También contó cómo marcha la campaña de vacunación contra la gripe.

A partir de los 12 años, los adolescentes contagiados de Covid-19 transmiten el virus de igual forma que los adultos. Sin embargo, hasta ahora en Uruguay solo se pueden vacunar quienes hayan cumplido 18 años. Por eso para la pediatra Alicia Fernández, la encargada del Área Programática de Salud de la Niñez del Ministerio de Salud Pública, es una buena noticia que el gobierno haya decidido inmunizar a quienes tienen entre 12 y 17 años.

Fernández explicó a Telemundo por qué para esta población se va a usar la vacuna del laboratorio Pfizer y no la de los otros dos laboratorios habilitados, AstraZeneca y Sinovac. De las tres plataformas, “la única que está avalada para su uso en ese grupo etario" es la de Pfizer.

Asimismo, la especialista dijo que en principio no será un requisito el permiso de los padres o tutores del menor. "Los adolescentes, de acuerdo a lo que nosotros consideramos que es la autonomía progresiva, si están capacitados (...), lo firmarán ellos. Eso va a depender de la situación de cada adolescente", afirmó.

Vacunación contra la gripe

Además de la dirección del área programática del MSP, Fernández es la encargada de la campaña de inmunización contra la gripe, que sufrió dos modificaciones desde que empezó. Primero, se abrió la agenda a más personas de las previstas originalmente. Y en la última semana también se redujo de 14 a siete días el tiempo de espera para recibir una dosis de esta vacuna luego de haber recibido la anticovid, y viceversa.

No solo "desde el punto de vista científico no había ninguna" razón para esta quincena de espera, sino que la campaña no venía a buen ritmo. La percepción del riesgo es mayor en el caso del coronavirus que en la influenza. Por eso se hicieron los ajustes, según Fernández.

El MSP dio 200 mil dosis de la vacuna contra la gripe en las últimas dos semanas, lo que para la especialista es un indicio de que está repuntando.

En tanto, la campaña de vacunación contra Covid-19 "viene muy bien", aunque "lamentablemente" hay "una alta circulación viral en este momento" y por eso hay que "seguir apelando a las otras medidas” de protección, como el uso de mascarilla.