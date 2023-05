"¿Valemos menos los del norte? ¿O es contra el FA?": Lima lamentó no haber sido incluido por Lacalle en discusión sobre medidas para el litoral

"Cuando hay que sentarse a discutir sobre medidas de frontera no incluyen al Intendente del departamento con mayor población del norte y Vicepresidente del Congreso", dijo el intendente salteño.

En la noche del miércoles, el gobierno anunció un esperado paquete de medidas para los departamentos del litoral, afectados de forma negativa por una diferencia cambiaria que favorece que los residentes de esas zonas crucen hacia Argentina para hacer compras y contratar servicios.

La extensión y ampliación de la “Ley de Frontera” que determinó el Poder Ejecutivo se resolvió tras una del presidente Luis Lacalle Pou con los intendentes fronterizos Nicolás Olivera (Paysandú) y Omar Lafluf (Río Negro), ambos pertenecientes al Partido Nacional. En el encuentro, no obstante, no estuvo el jefe comunal de Salto, el frenteamplista Andrés Lima, quien manifestó su descontento por no haber sido invitado al encuentro.

“Lacalle y Delgado tienen mi teléfono. Vienen a hacer ruido a Salto, pero cuando hay que sentarse a discutir sobre medidas de frontera no incluyen al Intendente del departamento con mayor población del norte y Vicepresidente del Congreso (de intendentes)”, escribió Lima en su cuenta de Twitter.

“¿Valemos menos los del norte? ¿O es contra el Frente Amplio?", agregó Lima.

Estas declaraciones de Lima llegan además pocos días después de que el intendente protagonizase un cruce a través de los medios con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Consultado sobre la situación de crisis social y económica en la frontera del litoral, Delgado afirmó inicialmente que en Salto faltaba "actitud de facilitar inversiones". En Twitter, Lima le respondió: "Vienen desde Montevideo a hacer politiquería al interior un par de horas, se van y le toman el pelo a la gente". Además, aseguró que el gobierno nacional "no está haciendo lo debido".

Días antes de ese cruce, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, recorrió las zonas fronterizas del litoral. En ese marco, reconoció una “situación de crisis y de dificultad” en todo el litoral, pero “particularmente en Salto en materia de empleo”.

Desde tiendas nacionalistas, en tanto, las medidas para la frontera fueron celebradas por el intendente de Paysandú.

Las medidas

Ya había una ley con beneficio de frontera del año 2021 que se reabrió en octubre del 2022. Esa ley se prorrogará y comprende la exoneración de aportes patronales jubilatorios para las empresas de zona fronteriza, exoneración del monotributo Mides, del IVA mínimo mensual para pequeñas empresas, anticipos de IRAE (Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas) también exonerados y pagos de impuesto al patrimonio.

Además, se va a llevar al 40% el descuento del Imesi (Impuesto Específico Interno) en las naftas en estaciones de servicio de la frontera. Si bien es importante, aún no se subsana la paridad con Argentina.

También se va a encomendar a OSE y UTE exonerar los cargos fijos a los comercios. El Ministerio de Trabajo ya está dando beneficios para aumentar el empleo en esa zona. Las empresas que contraten personas de esos departamentos van a obtener subsidio por hasta un año del 60% del salario si es un hombre y 80% si es una mujer.

Otra de las medidas es otorgar descuentos en compras en farmacias con tarjetas del Banco República.