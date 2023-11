"Vamos a aguantar acá, no somos intrusos, es falso lo que dice Antía": la versión de los octogenarios dueños de las casas de Punta Colorada

Los hermanos González consideran "un capricho" de la intendencia el buscar derrumbar las casas.

Milton, Célide y María Esther son tres hermanos octogenarios de apellido González que viven y ofrecen en alquiler varias viviendas ubicadas frente al mar en Punta Colorada. Sus propiedades, que sus antepasados compraron en 1896 y han pasado de mano en mano con las herencias familiares, están en discusión en los últimos días por la decisión de la Intendencia de Maldonado de demolerlas.

El intendente Enrique Antía asegura que un fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) confirmó que los terrenos son públicos, pero una acción de amparo suspendió -al menos temporalmente- el derrumbe programado para este miércoles.

El cedulón con la notificación les llegó a los hermanos cuando estaban en Montevideo en el velorio del esposo de María Esther. "Fue demasiado cruel todo esto", recuerda María Esther en entrevista con Telemundo este miércoles.

"Vamos a aguantar acá. Yo vivo acá. ¿Demoler? Antía es falso lo que dice. No perdimos los juicios. La propiedad es nuestra, tenemos todo: tenemos títulos, planillas, tenemos pago de enseñanza Primaria cuando se pagaban", dijo María Esther. "Desde que no nos cobran contribución todos los años vamos a la intendencia y hacemos un acta notarial con la intención de pago", añadió Célide. Según los hermanos, la comuna decidió no cobrarles más este cargo en 1999 porque pasaron a considerar que el terreno era público.

"No somos intrusos", enfatiza Célide, y cuenta que el predio tiene cuatro "ranchitos" juntos, más una casa grande y "otro ranchito a la vuelta".

Milton considera que la postura de Antía es "un capricho". "Hace tiempo que anda en la vuelta y los (otros) intendentes de Maldonado también. Lo miran con afán, como algo interesante", lamenta.

Sobre el dictamen de la SCJ que Antía dice que definió al terreno como público, Célide retruca: "En 2012 ganamos el juicio en primera instancia. Después se va a (Tribunal de) Apelaciones y la SCJ. Ahí no se dice que las tierras sean públicas como Antía dice. No dice nada que son públicas. Da vueltas con el asunto y no va con el fondo del problema".

El caso está ahora en manos del Tribunal de los Contencioso Administrativo. "No está definido con sentencia firme la propiedad. Mientras no esté decidido, ni la intendencia ni nadie puede tomar posesión de esto ni tirarnos abajo la casa", cierra Célide.