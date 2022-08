"Vamos a emitir comentarios cuando veamos que la propuesta es de toda la coalición", dijo Bergara sobre anteproyecto de reforma previsional

El senador "celebró" que Lacalle Pou presentara la iniciativa al FA, pero agregó que "eso quedó opacado o empañado por sus declaraciones de que en los 15 años del Frente Amplio en el gobierno no se hizo nada por la seguridad social".

El senador frenteamplista Mario Bergara dijo este martes en rueda de prensa que valora como un gesto positivo que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, presentara al Frente Amplio (FA) el anteproyecto de reforma de la seguridad social; sin embargo, entiende que ese gesto se vio "opacado" por las posteriores declaraciones del mandatario.

“Celebramos como gesto republicano que el presidente haya ido a la sede del Frente Amplio a presentar sus ideas. Lamentablemente sentimos que un poco eso quedó opacado o empañado por sus declaraciones de que en los 15 años del Frente Amplio en el gobierno no se hizo nada por la seguridad social”, dijo Bergara.

En ese sentido, señaló varias iniciativas impulsadas por el Frente Amplio que “no fueron acompañadas por el presidente y su partido”.

“Nos sentimos en la obligación de recordarle que durante el gobierno del FA en 2008 se votó una reforma de la Caja Policial, que apuntaba a reducir inequidades y el déficit. El presidente y su partido no la votaron. También ese año hubo una reforma de la Caja Bancaria. Y tampoco la votaron. También en 2008 está la ley de flexibilización. También en los gobiernos del FA se amplió la cobertura de la seguridad social para el trabajo doméstico, trabajadores rurales y artistas. Y en 2019 la reforma de la Caja Militar. Sentimos que el presidente y su partido en todos esos casos estuvo en el lugar equivocado”, afirmó el parlamentario.

Consultado sobre qué opina sobre el anteproyecto, dijo que para emitir comentarios primero esperará a que toda la coalición se expida.

“En primer lugar, hay una reforma necesaria”, apuntó el senador, y agregó: “Pero no cualquier reforma. Si la base de esa reforma es lo que el presidente le presentó al Frente Amplio, eso habrá que estudiarlo. Nos plegamos a la postura del presidente del FA, que es la de analizar con rigurosidad lo que se ha planteado. Eso se está haciendo con un amplio grupo de trabajo. Pero vamos a emitir comentarios cuando veamos que la propuesta es de toda la coalición de gobierno, porque no se pueden analizar las distintas variables de la reforma de manera parcial y aislada. Hay una reforma integral, y hasta que no esté planteado en eso términos y abrazada por todos los partidos de la coalición, vamos a estar estudiándola”.

“Es imprescindible la sustentabilidad financiera, pero también la sustentabilidad social”, agregó.