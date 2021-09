"Vamos a rascar hasta el hueso", dijo el intendente Moreira sobre el caso del alcalde de Florencio Sánchez

El gobierno departamental dispuso una investigación administrativa y una auditoría. En tanto, el Partido Nacional tramitará la expulsión de sus filas del alcalde y los demás condenados por delitos a la administración pública.

El intendente de Colonia, Carlos Moreira, dispuso una investigación administrativa y una auditoría tras la condena al alcalde nacionalista de Florencio Sánchez, Alfredo Sánchez, por los delitos de asociación para delinquir, fraude y concusión. "Vamos a rascar hasta el hueso", aseguró en rueda de prensa.

En el marco de esta operación también fueron condenadas con prisión su hija y su nuera (concejalas del municipio), su hijo (edil departamental por el Partido Nacional), un funcionario municipal y un empresario de la ciudad de Juan Lacaze vinculado al rubro de la construcción.

Moreira contó que el gobierno departamental había presentado una denuncia penal contra uno de los implicados, que estaba siendo sumariado. Ahora el intendente pedirá a la Junta Departamental de Colonia la destitución del trabajador.

Por otra parte, Moreira aseguró que "conocía pero no demasiado" al alcalde Sánchez, que en las elecciones departamentales de 2020 respaldó su candidatura. "El muchacho es edil, es el hijo. Y a la hija creo que la vi alguna vez. Y después la secretaria, que también fue condenada. Los conocía pero no demasiado, no profundamente", indicó.

La administración de Colonia se puso en contacto con concejales del municipio de Florencio Sánchez para darle una nueva estructura tras los casos de autoridades condenadas. "Tenemos un municipio con dos titulares. Entonces ahora estamos procediendo a entrevistar a toda la cadena de suplentes", señaló el intendente.

En tanto, el Partido Nacional tramitará la expulsión de sus filas del alcalde y los demás condenados por delitos a la administración pública. “Son hechos lamentables, condenables absolutamente, por suerte ha actuado la justicia”, afirmó a Telemundo el presidente del directorio blanco, Pablo Iturralde.

“Vamos a tramitar la expulsión del partido de los involucrados, también sabemos que va a haber un pedido de renuncia; estas cosas que no deberían suceder lamentablemente suceden, y es muy triste para la democracia”, agregó.

La comisión de ética del Partido Nacional también se pronunciará y la bancada de ediles blancos solicitará una comisión investigadora. Iturralde señaló que este pedido se hará “para que no solo sea un tema partidario, sino para destituirlos como autoridades departamentales si eventualmente eso no surgiera de la sentencia, destituirlas por los hechos, si fuera necesario a través de un juicio político”.