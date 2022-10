"Vamos a trabajar más, aportar más y cobrar menos jubilación": director por trabajadores en BPS rechaza proyecto de reforma previsional

“Es una reforma que en realidad no solamente es injusta sino que es un parche, porque es una reforma jubilatoria, no es una reforma de la seguridad social", dijo Ruiz.

“Es injusta porque el costo de esta reforma recae sobre las espaldas de los trabajadores”. Así catalogó Ramón Ruiz, director en el Banco de Previsión Social (BPS) en representación de los trabajadores, al proyecto de reforma de la seguridad social que el Poder Ejecutivo concretó este lunes y que el viernes llegará al Parlamento.

Aunque el contenido exacto del proyecto todavía no se conoce (se espera que eso suceda el jueves, cuando el Consejo de Ministros lo firme), Ruiz consideró que es “injusto” porque “el presidente de la República en campaña electoral le prometió a los trabajadores que no les iba a aumentar la edad de retiro, y esta reforma se financia con más años de aportes, más años de trabajo y con menos jubilación”. “Esa es la única medida que tiene este proyecto para bajar el costo de la seguridad social”, dijo.

“Es una reforma que en realidad no solamente es injusta sino que es un parche, porque es una reforma jubilatoria, no es una reforma de la seguridad social. Estamos hablando que es una reforma de recortes, porque los futuros jubilados, actuales trabajadores, van a cobrar menos jubilación. Lo que motivó esta discusión fue la sostenibilidad económica y financiera del sistema, pero esta propuesta no resuelve los desafíos de la seguridad social. Esta propuesta no analiza adecuadamente lo que está pasando en el mundo del trabajo, la informalidad, el salario. Hay que analizar integralmente la seguridad social, no hay que ver solamente el aspecto jubilatorio. Esto es un parche y no se arreglan los problemas importantes de la seguridad social”, afirmó Ruiz en diálogo con Telemundo.

En su defensa del proyecto, el presidente Luis Lacalle Pou afirmó en las últimas horas que la reforma es “necesaria, sostenible y justa”. Sin embargo, Ruiz afirmó que la propuesta del Ejecutivo “no hace sostenible el sistema de seguridad social''. “Dentro de pocos años vamos a estar discutiendo otra reforma, donde seguramente, si seguimos con la misma receta, le van a pedir a la gente que trabaje más, que aporte más y que cobre menos”, dijo.

“El BPS ya hoy paga jubilaciones bajas. Y esas jubilaciones bajas, que de promedio son $30.000, van a ser todavía más bajas. No hay que ver solamente la viabilidad económica de la reforma sino que hay que ver la viabilidad social y política. ¿Cuál va ser el impacto en la gente, en las futuras jubilaciones? Tenemos un informe técnico que demuestra que vamos a trabajar más, vamos a aportar más y vamos a cobrar menos jubilación”, afirmó, y concluyó: “Lo antes posible quiero conocer el proyecto que se acordó con los líderes de la coalición”.