“Vamos a trabajar solo en redes de colectores para que no haya ningún pretexto para no votarlo", dijo Cosse sobre nuevo préstamo del BID

El jueves de esta semana, desde la comuna capitalina confirmaron que el Ministerio de Economía (MEF) autorizó a gestionar con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un nuevo préstamo por US$ 70 millones para llevar adelante el nuevo Programa de Saneamiento Urbano (PSU) VI.

“Como el proyecto anterior fue bloqueado por el Partido Nacional, dijimos: vamos a empezar de cero con el BID para un proyecto solo de red de colectores, donde vamos a poner los barrios que cayeron con el préstamo anterior, Rincón del Cerro, Casabó Norte y la reparación de la red de Arteaga, y vamos de poner más barrios”, dijo este sábado Carolina Cosse, intendente de Montevideo, a Telemundo.

El proyecto anterior al que se refiere la intendenta es el que incluía también presupuesto para la limpieza de la ciudad y que no llegó a los votos necesarios en la Junta Departamental de Montevideo porque la bancada nacionalista se opuso.

“Vamos a trabajar solo en redes de colectores para que no haya ningún pretexto para no votarlo. Esperemos que no haya ningún pretexto y lleguemos a buen puerto. Ya le comunicamos a la Junta Departamental que, igual que la vez pasada, cuando llegue el momento en que tengamos un borrador de proyecto con el BID, vamos a ir a presentarlo”, agregó Cosse.

“En el proyecto que nos faltó un voto, fuimos abiertos y transparentes desde el principio. Vamos a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada: ir a la Junta a presentar el proyecto y escuchar. La otra vez escuchamos y nadie dijo nada, por eso seguimos”, apuntó la intendenta.