"Varios dirigentes me lo han planteado y lo estoy considerando": el ministro Tabaré Viera evalúa ser precandidato presidencial

“Sería muy buena que hubiera más de dos candidatos”, consideró este jueves Viera.

“Lo estoy considerando”. Esa fue la respuesta del ministro de Turismo, Tabaré Viera, cuando se lo consultó este jueves sobre si piensa ser precandidato presidencial en la interna colorada.

El ministro y exlegislador dijo en el programa Desayunos Informales que “en los últimos días, varios dirigentes amigos” le plantearon y propusieron “que sea precandidato en la interna”. “Y yo lo estoy considerando”, afirmó, pero rápidamente matizó que considera que todavía no es tiempo de esas definiciones: “Creo que ahora estamos en tiempos de otras cosas”.

No obstante, Viera señaló que no descarta postularse en la interna para ser el candidato colorado en las elecciones nacionales de 2024. Y para tomar una decisión al respecto, está haciendo “consultas” partidarias. “Lo estoy considerando, lo estoy consultando. Va a depender de lo que decida mi sector, Batllistas. Lo voy a charlar con los demás compañeros, con Julio María Sanguinetti que es nuestro líder. Hay que considerar muchas cosas”, dijo, y agregó: “No me estoy candidateando, pero reconozco que varios dirigentes importantes me lo han planteado”.

“La gestión es la mejor forma de hacer política. De la gestión se definen cosas. Una buena gestión fortalece, una gestión con problemas puede debilitar una posible candidatura”, afirmó el ministro de Turismo.

Hasta el momento, el Partido Colorado era la fila política en la que el tema de las candidaturas estaba más tibio. Y es que todos sus dirigentes se limitaban a decir que eran tiempos de gobierno y no de definiciones de ese tipo. Sin embargo, sí había habido algunas señales o asomos. Tal es el caso de dos dirigentes: el director nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara; y el abogado Andrés Ojeda.

“Sería muy buena que hubiera más de dos candidatos”, consideró este jueves Viera.

Hay otros dos nombres que suenan cada vez más fuertes para integrar la lista de precandidatos: el presidente del Codicen de la ANEP, Robert Silva; y el exsenador y excandidato presidencial Pedro Bordaberry.

Silva ha dicho en varias oportunidades que no está en sus planes ser candidato presidencial. Y, además, se enfrenta a un dilema: su cargo no es compatible a nivel normativo con hacer actividad política, por lo que debería renunciar a liderar la reforma educativa si desea postularse.

Consultado sobre Silva, Viera reflexionó: “Robert Silva tiene el perfil. Él tendrá que decidir (si deja el Codicen). Creo que depende de cómo esté la reforma cuando él tenga que renunciar. Cuando uno se decide a ser precandidato, tiene que renunciar, aunque no tengamos la obligación de hacerlo. Silva es un hombre capaz, inteligente, un batllista de toda la vida, tiene el perfil. Se tiene que ir en octubre si va a ser candidato al Parlamento, si va a ser candidato a presidente quizás puede renunciar más adelante”.

“También está sobre la mesa la definición de Pedro Bordaberry. Yo quiero a todos adentro del partido”, agregó Silva.