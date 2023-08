Varios salones decidieron no organizar eventos por la noche de la nostalgia tras notar que grupos de uruguayos viajarán a Argentina para festejar

“No tenemos seguridades, es un fin de semana largo, mucha gente se está yendo para Argentina y sabemos que hay gente que contrató algunos lugares para ir a festejar la noche de la nostalgia a Buenos Aires”, apuntaron.

En la previa de un nuevo 24 de agosto, una realidad distinta se cuela en los preparativo: la diferencia cambiara con Argentina también impactó en la organización de la fiesta de la noche de la nostalgia, y varios empresarios decidieron no hacer ningún evento especial.

Algunos dueños de salones decidieron no organizar la tradicional fiesta de la nostalgia porque apreciaron que muchos uruguayos festejarán el 24 de agosto en Argentina.

Daniel Serrato, propietario de “Ragazzino” e integrante de la Cámara Uruguaya de Salones de Fiesta y Eventos, dijo que no tienen certeza de que puedan vender todas las localidades disponibles.

“Este año decidimos no organizar la noche de la nostalgia porque son más los riesgos que las certezas que pudiéramos tener en cuento al éxito. Igual, con todo no hemos tenido muchas consultas. El año pasado la hicimos y una semana antes ya no teníamos lugares”, afirmó Serrato a Telemundo, y agregó: “Sabemos de algunos que puntualmente decidieron no arriesgar y no hacerla”.

Serrato explicó que al ser un fin de semana largo, mucha gente optó por viajar a Argentina y festejar allá.

“No tenemos seguridades, es un fin de semana largo, mucha gente se está yendo para Argentina y sabemos que hay gente que contrató algunos lugares para ir a festejar la noche de la nostalgia a Buenos Aires”, dijo.

“Las posibilidades allá son totalmente diferentes a las de acá por un tema obvio que es el tipo de cambio, que mejora sustancialmente el rendimiento de la plata”, agregó.