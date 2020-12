Vázquez llevó adelante una reforma laboral revolucionaria, dijo el presidente del PIT-CNT

Fernando Pereira afirmó que el ex presidente fue un referente para muchos dirigentes.

Fernando Pereira conoció a Tabaré Vázquez en 1989, en la campaña contra la ley de caducidad.

Lo considera su amigo y compañero, pero valora no solo lo personal sino colectivo. Dijo que Vázquez era parte de la clase trabajadora, hijo de un dirigente sindical.

En febrero pasado la central le rindió homenaje.

"En el primer período de gobierno se aprobó la ley de negociación colectiva, se empezó a negociar en el sector público, se colocó una ley de libertad sindical. Y con esas herramientas permitieron que el movimiento sindical pasara de 130 mil afiliados a 400 mil", dijo Pereira.

Pereira dijo que lo que siente es tristeza, aunque ya sabían cuál sería el desenlace.

"Hace pocas horas nos trasnmitieron un saludo a la central obrera de parte de Tabaré Vázquez. Sabíamos que se estaba despidiendo de nosotros, pero al mismo tiempo no lo queríamos recocoer. Se va un figura clave, que me parece que no tendríamos que tener el egosimo de encapsularlo, me parece que se va una figura de todos los uruguayos por su estatura, por su compromiso, por su responsabilidad, por el respeto al pensamiento ajeno. Se va un gran hombre", sentenció Pereira.