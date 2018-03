Vázquez recibió a maestros preocupados por los hechos de violencia en el entorno de los centros educativos

El presidente Tabaré Vázquez recibió este jueves en la residencia de Suárez al sindicato. Para Ademu Montevideo el diálogo fue muy positivo como señal pero también para trabajar en los planteos sin intermediarios.

Después de turismo volverán a reunirse, pero esta vez con participación de Ministerios involucrados en el tema. Daysi Iglesias, de Ademu Montevideo, explicó a la prensa qué se habló en el encuentro:

“Nos comprometimos a traer dos mapeos. Uno que puede realizar nuestro sindicato puede realizar de aquellas escuelas donde se están dando problemáticas similares a las que se pueden dar en Casavalle, en el Cerro, en Villa Española y que seguramente no sean tan visibles como estas. Y otro mapeo es la niñez que está presentando en nuestras aulas crisis de ansiedad, de excitación, de agresividad y que muchas veces dos o tres adultos no podemos continentarlas. Hay muchos problemas de nuestros niños que no se resuelven en la escuela, sino que se resuelven con el Ministerio de Salud Pública y con la atención médica y psicológica necesaria”.