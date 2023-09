Vecinos de Durazno denuncian que el agua volvió "en cantidad, pero no en calidad" y aseguran que la solución de OSE "es provisoria"

Además, señalan que los almaceneros subieron el precio del bidón de agua de $90 a $120.

Luego de tres días sin agua corriente, OSE puso en funcionamiento una bomba alternativa en el río Yi y Durazno volvió a tener suministro.

Sin embargo, un grupo de vecinos se manifestó dejando bidones y botellas vacías en la puerta de la oficina local de OSE en reclamo de soluciones definitivas, dado que aseguraron que esta solución "es provisoria".

"El agua volvió, pero lo hizo en cantidad y no en calidad porque dicen que no es potable. El color y la cantidad de sólido no cumplen con la normativa", dijo a Telemundo uno de los manifestantes.

Además, comentó que la manifestación "es una forma de pensar en aquellas personas que no tienen los recursos" para llegar a los puntos de distribución y tener acceso al agua.

Una vecina aseguró que lo que sucedió estos días en la ciudad "se llama mala gestión, falta de inversión y de renovación en equipamientos".

A su vez, denunciaron que los almaceneros subieron el precio del bidón de agua de $90 a $120. "La gente por lo general toma agua de la canilla, el que tiene posibilidad económica no se hace problema, pero hay mucha gente que no puede pagar el bidón", agregó.

Por último, solicitaron al Centro Coordinador de Emergencia Departamental (Cecoed) de Durazno que cambie las autoridades "porque la persona que está al frente no hace absolutamente nada".

"Pedimos que se nombre un nuevo Comité de Emergencia que esté a la altura de las necesidades que tiene la gente de Durazno", concluyó.