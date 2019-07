Vecinos de Florida realizaron una movilización por la muerte de Amparo Fernández

Reclaman que aparezca su cuerpo y se haga justicia.

Vecinas de la ciudad de Sarandí Grande marcharon pidiendo por la aparición de Amparo Fernández y reclamando Justicia. No creen en la versión del hombre formalizado por su asesinato.

“Nos reunimos todas para reclamar pacíficamente por justicia para Amparo Fernández. Días atrás, según las declaraciones, fue arrojada sin vida cobardemente por L.D.O por el Río Yi, quien no tuvo una mejor idea que hacer de la vida de Amparo una completa tragedia quitándole la vida. No creemos en la idea del accidente, las pruebas no son contudentes. Queremos justicia para Amparo, queremos que esta pesadilla termine ya para su familia”, dijo una de las mujeres que leyó la proclama.

“¿Hasta cuándo vamos a seguir con más Amparos asesinadas o desaparecidas? El pueblo pide Justicia, por vos y por todas las víctimas que se han enfrentado a estos asesinos. Dolor, tristeza, rabia y angustia es lo que siente el pueblo. Queremos que el asesino pague por tu muerte”, leyó otra vecina de Sarandí.

Enfermeras, colegas de Amparo, dijeron que el caso afectó a toda la población. “Acá en Sarandí nos movió a todos. Nos conocemos todos, que pase una cosa de estas nos moviliza a todos. Tiene que aparecer y nosotros estamos para ayudar en lo que se pueda”, dijo una de sus compañeras.