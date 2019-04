Vecinos de La Floresta están enojados por la instalación de una estación de meteorología en plena rambla

Están preocupados por la construcción que se están haciendo, a la que han llamado "el gallinero".

La construcción está ubicada en la rambla de La Floresta, a unas cinco cuadras del puente que divide La Floresta de Costa Azul. La estación meteorológica se ubicará en ese lugar e incluirá una antena de aproximadamente de unos diez metros.

Un vecino que vive enfrente del lugar dio su testimonio:

“Nosotros lo llamamos gallinero. Lamentablemente hace más o menos diez días vi que empezaban a trabajar. Estaba enterado de que había un proyecto de que tenía que ser en este lugar, pero pasó el verano, no se llevó a la práctica y pensé que había quedado por esa. Sorpresivamente nos encontramos con este tema. Es una impotencia… Hemos tratado de reunir firmas, de hablar con la alcaldesa, la Comisión de Fomento se ha movido. Se juntaron firmas pero parece que no hay marcha atrás”.

En ese sentido se expresó Maximiliano García, el vicepresidente de la Liga de Fomento de La Floresta:

“Hace seis meses nos llegó un informe de lo que iban a hacer como proyecto. Llegó de parte de Inumet y la Indencia de Canelones. Sabíamos algunas características como cómo iba a ser cercado el predio, la altura de la antena y la cercanía que iba a tener del mar. Eso no dio lugar a objeción. Nosotros planteamos correrla de la situación visual o de alguna manera hacer el cerco de otra manera. No nos dieron chance a opinar, simplemente informaron del tema”.

Varios vecinos presentaron una acción de amparo porque no quieren que esto se lleve adelante bajo ningún concepto. Además se están movilizando y juntando firmas, llevan unas 300, para presentarlas a la Intendencia para que busque una alternativa. “Ya tenemos muchas firmas, pero ahora con la seguridad de que no hay permiso de Dinama y que incluso la Dinama dice que no se puede hacer nada a 250 metros de la Rambla, estamos más fuertes que nunca para que no se haga acá”, expresó la vecina.