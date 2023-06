Vecinos de Las Piedras reclaman desfibrilador para policlínica de ASSE donde el lunes falleció un bebé por un paro cardiorrespiratorio

Hasta el año pasado hubo un desfibrilador, pero "desapareció" después de una reforma.

Vecinos del barrio Obelisco de Las Piedras (Canelones) reclaman un desfibrilador en la policlínica de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) luego del fallecimiento de un bebé producto de un paro cardíaco el lunes pasado.

Ante esto, un grupo de vecinos se manifestaron en el mediodía de este miércoles solicitando mayores instrumentos de servicio.

Margot Suárez, presidenta de la comisión barrial, dijo a Telemundo que la policlínica tenía un desfibrilador tiempo atrás. "Estuvo en la pared hasta el año pasado que se hizo una reforma, a partir de ahí desapareció", expresó y agregó que se enteraron que no estaba cuando sucedió la muerte del del bebé. "Reclamamos que vuelva", afirmó.

Suárez comentó que el barrio tiene 80.000 habitantes. "Si hay desfibrilador en canchas de baby fútbol, en el shopping, ¿cómo no va a haber desfibrilador en la policlínica del barrio?", manifestó.

En el momento en que la familia llegó con el bebé a la policlínica, una dentista fue hasta el shopping de la ciudad a buscar el desfibrilador, "pero cuando volvió era tarde". Además, Suárez aseguró que la ambulancia demoró 45 minutos en llegar.

➡️ Vecinos de Las Piedras reclaman un desfibrilador para un centro de salud de ASSE donde el lunes falleció un bebé por un paro cardiorrespiratorio. "Una dentista fue al shopping, arrancó el desfibrilador y lo trajo, pero ya era tarde", contó una vecina. pic.twitter.com/VOFf6dKSPi — Telemundo (@TelemundoUY) June 14, 2023

"Cuando ingresó ya estaba muerto"

Desde ASSE, en tanto, informaron que el bebé llegó a la policlínica con paro cardíaco y lo intentaron reanimar con el DEA (Desfibrilador Externo Automático), pero "cuando ingresó ya estaba muerto". El certificado policial, agregó el prestador público de salud, indica la causa de deceso: muerte súbita.

Respecto a la obligación de tener desfibrilador, indicaron que en la normativa del Ministerio de Salud Pública (MSP) quedan obligados a disponer de DEA: edificios; hoteles; locales de trabajo, turismo, descanso o esparcimiento; estadios; gimnasios deportivos; terminales aéreas, portuarias y terrestres de cualquier índole, siempre que la circulación o concentración media diaria alcance o supere las 1000 personas mayores de 30 años.

"En policlínicas no estamos obligados a tener por el flujo que maneja y el acceso a emergencia móvil. Más allá de eso, tenemos DEA en los autos de SAME que son una respuesta rápida de llegar a todas las policlínicas, no sólo a las que tienen", apuntaron.