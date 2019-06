Vecinos de Maroñas reclamaron por la muerte de dos menores durante una rapiña a un taxista

Los familiares de los dos adolescentes aseguraron que el arma que tenían era de juguete y que fueron asesinados por la espalda.

Vecinos del barrio Maroñas cortaron la calle José María Guerra e incendiaron cubiertas. Durante una hora se manifestaron y pidieron justicia por los dos menores de edad que fueron ultimados por un Policía que trabajaba como taxista.

El taxista había parado mientras su cliente bajaba en una casa a retirar una televisión. Fue en ese momento que los dos menores se acercaron con intención de robarlo y el hombre se enfrentó con ellos a tiros. Uno murió en el lugar y el otro cayó a 150 metros. Los jóvenes tenían 14 y 17 años.

Juliana, una de las manifestantes, y familiar de uno de los jóvenes, dijo: “Estamos reclamando porque el tachero policía que mató a dos menores de edad quedó en libertad. Queremos que vaya preso, queremos que pague. Es mentira lo que dicen, tenían un arma de juguete y en ningún momento le tiraron un disparo. Ellos iban a la pizzería, no intentaron robarle. Hay testigos. Dicen que no hay pruebas suficientes, cambiaron el lugar del hecho, dieron las calles equivocadas. Hay un menor de catorce años muerto, era un niño que no merecía irse”.