Vecinos de Santa Lucía reclaman medidas al gobierno tras nuevo accidente de tránsito fatal ocasionado por un caballo suelto

Vecinos de la ciudad de Santa Lucía, en el departamento de Canelones, se movilizaron en reclamo de que se tomen medidas para que haya caballos sueltos circulando por calles y rutas, a pocos días de que la presencia de un animal en la ruta 46 fuese el detonante de un accidente de tránsito en el que murió un joven de 25 años.

El pasado 18 de julio, un joven de 25 años murió luego de chocar con su moto contra un caballo que circulaba por la ruta 46 y luego ser atropellado por una camioneta que iba por la misma vía. El hecho sucedió pasadas las 19:00 horas, a la altura del kilómetro 60, próximo a la ciudad canaria de Santa Lucía- Allí, el joven iba en moto cuando en determinado momento chocó contra un caballo que se cruzó en la ruta. Como consecuencia de ello, cayó al pavimento. Fue en esas circunstancias que el hombre fue atropellado por una camioneta que circulaba por la 46. En tanto, la persona que iba en la camioneta, un joven de 22 años, resultó ilesa. El caballo, por su parte, murió en el lugar.

A pocos días de lo sucedido, vecinos de la zona se manifestaron por esta nueva muerte a causa de un caballo suelto.

Al respecto, el alcalde de Santa Lucía aseguró que el decreto de Presidencia sobre caballos en la vía pública no se aplica.

“Lo que nosotros estamos solicitando es que se busque la forma de poder aplicar el decreto 233 que sacó Presidencia y que en este momento no es aplicado”, dijo el jerarca a Telemundo, y agregó: “Ese decreto marca que el Ministerio del Interior debe agarrar al animal. El problema está en que el Ministerio del Interior no tiene personal capacitado para eso. Luego el animal permanece hasta 72 horas en la comisaría, esperando que aparezca el dueño con la documentación correspondiente; si no aparece, servicios ganaderos le saca sangre al animal y la analiza, y si está sano y no está en malas condiciones se dispone a dónde se lleva”.

“Lamentablemente, en el momento que ocurrió el accidente hacía 17 días que había un equino en la seccional y no se sabía qué hacer. Lo que vemos es que no es aplicable este decreto, vemos la buena voluntad, pero no es aplicable. Solicitamos de manera urgente al Ministerio de Ganadería, el Instituto de Bienestar Animal y el Ministerio del Interior una reunión para ver las posibles soluciones a implementar de manera inmediata”, agregó.