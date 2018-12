Vecinos de Sauce cortaron la ruta 107 en reclamo de más seguridad: “Tenemos la escopeta al lado de la puerta y está cargada”

Están gestionando una demanda judicial al Ministerio del Interior por la situación delictiva y los costos que han supuesto.

Este domingo, vecinos cortaron el tránsito en Paraje Villanueva, en el cruce de las Rutas 107 y 33, en reclamo por una ola de robos en los últimos meses.

Puntualizaron en el robo de este sábado al mediodía, donde un comercio de Sauce fue robado por una decena de delincuentes armados pero no pudieron llevarse dinero.

Darwin Cabrera trabaja en dicho comercio y sufrió una agresión de los delincuentes. Así narró lo sucedido:

Entraron con mucha violencia y querían la plata. Entraron armados empujando. Pidieron que les dijéramos dónde estaba el guardia y las llaves de la caja fuerte. No había nada de eso. Como les dije que no tenía la llave, me pasaron a otra oficina y me dijeron que les diera la llave de un mueble que había. Les dije que no tenía la llave y me golpearon con una escopeta. Tenían chalecos antibalas de Policía, armas largas y cortas.

Llamamos al 911 y no respondían. Recién cuando se fueron estos sinvergüenzas, recién ahí respondieron.