Veedor de Casa de Galicia negó presión del gobierno, pero dijo que sí hubo una "sugerencia de cambio" a la que no hizo lugar

"No llegamos a dar pie para conversar el cambio", dijo Luis Fraschini.

Luis Fraschini, veedor designado por el Poder Ejecutivo en abril del 2021 para evaluar la viabilidad financiera de la entonces mutualista Casa de Galicia, negó este viernes las supuestas presiones del gobierno para cambiar el informe sobre la compañía de salud.

"No, no (me presionaron desde el gobierno). Por lo menos que yo sepa. A mí no me presionaron", sostuvo Fraschini en entrevista con periodistas tras declarar nuevamente ante el fiscal especializado en Delitos Complejos, Gilberto Rodríguez, junto al otro veedor, Lucas Pereira.

Su negativa contradice la declaración ante el mismo fiscal de Martín Reyes, abogado de Casa de Galicia, que aseguró que el propio Fraschini le había dicho que había sido presionado por el gobierno -particularmente por el entonces presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Luis González Machado- para modificar los informes, en contra de los intereses de Casa de Galicia.

Reyes afirmó que Fraschini le dijo que estaba “indignado” por los cambios que le habían pedido. Para el abogado todo fue parte de un plan para cerrar la institución médica, según la información brindada días atrás por La Diaria.

"Él tuvo conocimiento que yo había declarado en determinado momento, está en Fiscalía, que nos habían sugerido un cambio. Después todo lo demás es interpretación del doctor Reyes", declaró Fraschini.

¿Qué cambios le sugirieron? "No llegamos a dar pie para conversar el cambio. Tengo 12 de años de trayectoria en el ministerio y casi todos en cargos de jerarquía y nunca cuando solicite un informe nunca se me sugirió un cambio", respondió.

Sobre su trabajo como veedor, detalló: "Fue un informe sobre una documentación que nos dieron muy concreta, era un proyecto financiero. El proyecto dice que si determinadas premisas se cumplen, sobre determinados objetivos y si se aplica determinada cantidad de dinero al proyecto, el resultado iba a ser tal. Fue un análisis absolutamente técnico y sobre todo técnico-financiero", cerró.