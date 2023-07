"Vengo a despedir a un gran tipo": Ruglio asistió al velorio de Fuentes y rememoró el chiste del tricolor en una recorrida juntos por Londres

Tengo el orgullo de decir que en un año y medio nos llegamos a querer. Es muy extraño. Nos hablábamos todas las semanas. Nunca pensé en tener relación con el presidente de Nacional", dijo el presidente de Peñarol.

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, asistió este domingo al velorio de su par tricolor, José Fuentes, en la sede de la Avenida 8 de Octubre.

"Venimos a despedir a un gran tipo. Tengo el orgullo de decir que en un año y medio nos llegamos a querer. Es muy extraño. Nos hablábamos todas las semanas. Nunca pensé en tener relación con el presidente de Nacional", comenzó Ruglio su diálogo con la prensa.

El aurinegro enfatizó que no asistió al velorio "por protocolo sino para despedir a la persona", aunque valoró que su presencia también pueda generar un mensaje "para bajar" la violencia en el fútbol.

Ruglio definió a Fuentes como una persona "de carácter durísimo" que algunas veces lo llamaba para "reputearlo" por cosas que había hecho con las que no coincidía, pero lo recordó como "increíblemente honesto y sano", en "un ambiente muy complicado". "En reuniones en las que a veces hay cosas al medio siempre nos plantamos juntos: nosotros venimos por nuestros clubes, no hay ninguna forma de que nos den vuelta de otra manera", valoró.

Además, contó que se hacían "chistes por teléfono". "Nos decíamos, si a alguno nos decomisan el teléfono y ven los chistes van a decir que nos volvimos locos", expresó, y dijo que lo recordará con una sonrisa. "Se va un hombre que Nacional va a extrañar", cerró.

El paseo por Londres

Al tiempo que ambos presidían a los dos clubes grandes del fútbol uruguayo, Fuentes y Ruglio coincidieron en un viaje por Reino Unido. El aurinegro contó que el tricolor vivió en Londres durante algunos años a raíz de su actividad laboral bancaria, por lo que se ofreció a mostrarle la ciudad.

"Metimos tras horas de caminata. Llegamos a Trafalgar Square y había un uruguayo y nos mira y nos dice: 'y esto'. Era rarísimo. Luego llegamos al Palacio de Buckingham y estaba el cambio de guardia. Nos quedamos agarrados a una reja y me agarra y me dice: 'En cualquier momento sale la reina de pantuflas y bata y grita: otra vez 3.000 acá en la puerta'. Me tenté de una manera", rememoró.