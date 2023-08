"Veo un botija corriendo que cruza la ruta y me tira una piedra": el relato del camionero que volcó en los accesos luego de desvanecerse

"No estamos trabajando tranquilos, no es la primera vez que pasa", lamentó Pablo Castro.

Pablo Castro (48 años) es camionero y transporta cada día celulosa proveniente de la nueva planta de UPM en Pueblo Centenario (Durazno) al puerto de Montevideo. Pese a que "se cuida tanto" y maneja "con cuidado", este miércoles por la noche sufrió una "fatalidad": su camión cruzó de senda y volcó en los accesos a Montevideo, cerca del puente de la avenida Luis Batlle Berres.

¿Qué sucedió? "Veo un botija que viene corriendo. Cruza la ruta y me tira una piedra grande. Justo lo veo y pongo el brazo, por lo que me pega en el vidrio y en el brazo. Con el dolor me desvanecí y terminé haciendo esa fatalidad. Me desperté instantáneamente y estaba el camión volcado", relató Castro a Telemundo este jueves desde su casa. Luego del accidente fue internado en el hospital del Banco de Seguros, donde permaneció en observación durante algunas horas hasta que recibió el alta.

A simple vista, únicamente se le ve una herida en el codo. "Pudo haber sido una tragedia fatal para mí o para un tercero. Donde volqué hay casas, niños, familias. Creo en Dios y me salvó. Pasé a medio metro de una columna, iba directo. Si era un metro antes el camión vuelca totalmente", contó. Tras dar medio vuelco, el vehículo quedó contenido por un cartel de publicidad y la pared de una casa a la que afectó parcialmente.

Castro dijo que siente "impotencia" y reclamó que alguien se haga responsable de esto. "No estamos trabajando tranquilos, no es la primera vez que pasa", lamentó sobre los camioneros que sufren pedradas en los accesos. Estimó que si el camión hubiese parado en vez de accidentarse, el joven hubiera intentado robarle, pese a que no había nada de valor.

"Estoy un poco dolorido del codo. Me mandaron unos remedios. Me voy a recuperar. Cuando está pa´uno, está pa´ uno", cerró.