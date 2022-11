"Veo un gobierno con mucha preocupación en los fiscal", pero "sin rumbo estratégico para el desarrollo", criticó exsubsecretario de Economía

Ferreri dijo que el país necesita atraer inversiones para el agro, construir infraestructura de riego y capacitar a los trabajadores.

El exsubsecretario de Economía Pablo Ferreri aseguró este miércoles que el gobierno "carece de un rumbo estratégico para el desarrollo". El dirigente frenteamplista participó de un conversatorio en el bar Mitre de la Ciudad Vieja y realizó varias críticas a la política económica del Ejecutivo.

"Veo un gobierno con mucha preocupación en los fiscal, pero sin rumbo de política económica clara y definida", cuestionó Ferreri en diálogo con Telemundo tras el encuentro.

Según el exjerarca, el gobierno "no habla de ensanchamiento de la matriz productiva, de generar nuevos sectores, de la cadena forestal, sobre cómo hacemos para no solo exportar celulosas, sino atraer inversiones de construcción de viviendas en madera. No veo al gobierno preocupado en mejorar la productividad del Uruguay en los demás factores", enumeró.

Ferreri dijo que el país necesita atraer inversiones para el agro, construir infraestructura de riego y capacitar a los trabajadores, para crecer mucho más del 2% anual que pronostican las autoridades para la próxima década.

Finalmente, sumó críticas a otros temas de agenda: "En inserción internacional no tenemos nada arriba de la mesa. En educación pretendemos hacer una reforma sin más presupuesto -lo cual la condena al fracaso- y de espalda a los docentes".