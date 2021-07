"Veremos": la respuesta de Lacalle a si se quitará artículo de la Rendición sobre dirección de autocultivadores y clubes

El presidente recordó que en diciembre de 2010 presentó "el primer proyecto de ley de autocultivo en América Latina" y no traía un registro.

El presidente Luis Lacalle Pou se desmarcó este lunes de la intención de acceder a la dirección de los autocultivadores y clubes cannábicos registrados en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), como pretende el Ministerio del Interior a partir del artículo 72 del proyecto de Rendición de Cuentas.

"En diciembre de 2010 presenté el primer proyecto de ley de autocultivo en América Latina. No traía un registro. Cuando presentaron un proyecto de ley sobre el registro, yo no compartí el registro. Por ende, si no comparto el registro, se supone que tampoco comparto (el artículo)", indicó en rueda de prensa el mandatario.

Ante la consulta de si el artículo quedaría por el camino, el mandatario respondió: "Veremos".

La pretensión del Ministerio del Interior fue criticada por Daniel Radío, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, quien se enteró de que había sido incluida al proyecto de ley luego de que ingresó al Parlamento.

Al día siguiente de conocerlo, el exdiputado del Partido Independiente dijo al programa En Perspectiva (de Radiomundo) que el artículo se debería "extirpar", que era "nostálgico" y que era obra de "personal muy subalterno" dentro de la cartera.

"Hay un tema de deslatad institucional al haber incluido el artículo 72 en la Rendición de Cuentas sin habernos consultado", agregó días después en el programa de Canal 12 Desayunos informales.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, defendió el artículo y dijo que no generaría "ningún problema" dentro de la coalición de gobierno o con sus "amigos del Partido Independiente".

"No se puede desconfiar del Ministerio del Interior", argumentó el sucesor de Jorge Larrañaga, y dijo que la cartera solo quiere acceder a estos datos para preservar la seguridad pública, así como a los clubes y a los autocultivadores. "No estamos buscando un registro para ver quién consume, estamos buscando un conocimiento que a nuestro juicio debe tener la Policía", señaló.