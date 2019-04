Verónica Alonso formalizó su alianza con Sartori: “sé que esta decisión va a definir la interna del Partido Nacional”

La senadora nacionalista aseguró que el Partido Nacional debe encabezar la transformación del país pero "tiene que renovarse y hacer las cosas distintas".

Este domingo se había conocido la información de que la senadora Verónica Alonso, líder de Esperanza Nacional, abandonaría su precandidatura para unirse a la de Juan Sartori de cara a las elecciones internas del Partido Nacional.

Este lunes se oficializó la alianza bajo el eslogan “Sumamos” en la sede del Partido Nacional. Alonso dijo: “primero está la gente y el país, después está el partido y por último nuestro sector político. Cuando el viernes pasado nos reunimos con nuestros dirigentes y agrupaciones de los distintos departamentos para escucharlos, luego del intercambio de ideas y del apoyo unánime créanme que sentí un profundo orgullo como conductora de mi sector y una enorme responsabilidad porque sabía que la decisión que hoy estoy tomando va a definir la interna del Partido Nacional”.

La política nacionalista también recalcó la necesidad de cambio por parte del partido:

Lo más importante: vamos a estar definiendo quién será el próximo presidente de nuestro país. Si hay algo de lo que estoy segura, lo vengo diciendo hace tiempo, es que necesitamos transformar el país. Esta transformación solo la puede encabezar el Partido Nacional, pero pagar ganar el próximo gobierno nuestro partido tiene que renovarse, el partido tiene que hacer las cosas distintas. Tenemos que ganar las próximas elecciones pero es difícil hacerlo si seguimos presentando a los mismos candidatos, por eso el país necesita que el Partido nacional se renueve y muestre otras caras y otras actitudes. Si para eso es necesario que nuestro sector sacrifique sus aspiraciones, pues claro que lo vamos a hacer. No tenemos ninguna duda de que tenemos que hacerlo”.

Consultada sobre un tuit que la senadora había posteado en octubre en el que señalaba “Alguien que vive hace más de veinte años fuera del país no parece el más comprometido con los problemas de Uruguay”, en referencia a Sartori, respondió: “Yo no lo conocía, lo conocí y hoy conozco a Juan. Eso me llevó a entender. Hasta no conocerlo no sabía cuáles eran sus sueños, sus proyectos, sus propuestas. Por suerte tuve tiempo de conocerlo y estoy tomando esta decisión porque lo conocí. Como todo, cuando uno no conoce a alguien puede tener dudas razonables pero cuando lo conoce se da cuenta que definitivamente tiene la intención, las ganas y la sinceridad de querer hacer las cosas por el país”.