Verónica Alonso: “Se sigue gastando más de lo que entra y eso no está bien”

La senadora del Partido Nacional señaló al presidente del Banco Central, Mario Bergara, por "comprometer más de 500 millones de dólares".

Las declaraciones de la senadora del Partido Nacional Verónica Alonso, este viernes en el Parlamento:

Acá la cuestión de fondo es la preocupación que tenemos todos en el Parlamento por lo que está viviendo el país y la coyuntura, acá lo importante es que la bancada oficialista se negó a que el equipo económico comparezca nuevamente en la comisión de Rendición de Cuentas. Y es muy importante porque estamos a tiempo de revertir la situación, estamos a tiempo de sanear este aumento del gasto y de sanear las cuentas públicas.

Estamos todos en el mismo barco y queremos colaborar tratando de tener un presupuesto equilibrado y responsable, cosa que hoy no tenemos. Se sigue gastando más de lo que entra y eso no está bien porque eso nos va a repercutir como nos viene repercutiendo en el país y el empleo, aumentado por la situación argentina.

No me parece bien que sigamos comprometiendo nuestras reservas, el BCU y en particular Mario Bergara compromete más de 500 millones de dólares para tratar de sostener el dólar. Si de algo nos tiene que servir la lección de Argentina tenemos que tener un presupuesto saneado, equilibrado, con cuentas públicas debidamente equilibradas.