Vertiente Artiguista propondrá citar al ministro del Interior tras declaraciones de Ghione de que personal de Crimen Organizado "la jodió"

"Ocultar información a la Fiscalía, en un caso tan delicado como este, es un hecho muy grave", dijo Brenta.

Vertiente Artiguista propondrá el lunes a las bancadas del Frente Amplio citar al ministro del Interior, Nicolás Martinelli, tras declaraciones de la fiscal Alicia Ghione de que personal de Crimen Organizado "la jodió".

"Es imprescindible la comparecencia del ministro del Interior", manifestó a Telemundo el senador Eduardo Brenta y agregó que el ámbito lo definirán en la bancada.

En ese sentido, comentó que pretenden que Martinelli "explique" la investigación interna que han realizado sobre estos hechos. "Ocultar información a la Fiscalía, en un caso tan delicado como este, es un hecho muy grave", afirmó.

En la audiencia realizada este jueves por el caso Gustavo Penadés, Ghione cuestionó el trabajo del personal de Delitos Especiales de Crimen Organizado que trabajaba con ella en la investigación.

Primero cuestionó que los informes que realizaba la Policía sobre la información extraída del teléfono de Carlos Tarocco, el ex director del Comcar condenado por liderar una investigación ilegal para favorecer al exsenador, venía "muy liviana".

Otro punto que destacó la fiscal fue que la Policía la "obligó" a introducir en la causa el teléfono de una de las víctimas, Jhonatan Mastropierro, que estaba en poder de la Policía desde 2020 cuando le fue incautado en una investigación por estafa.

Ghione explicó que no hubiera solicitado que se incorporara ese elemento a la causa –Mastropierro ahora es una víctima- si no fuera porque Crimen Organizado le avisó que en ese dispositivo había elementos que lo vincularían con uno de los imputados en la causa Sebastián Mauvezín. Sin embargo luego se supo que no había nada que los vinculara.

"La Policía nos vino a decir que había una relación de Mastropierro con Mauvezín, a eso me refiero cuando digo nos jodió", expresó la fiscal en la instancia judicial. "A esta altura, con todo lo que está pasando, solo creo que mí y en los miembros de mi equipo", subrayó.

Ante esta situación, fuentes parlamentarias dijeron a Telemundo que van a proponer la citación del ministro del Interior.