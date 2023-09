"Viabilidad", "urgencia financiera" y "convergencia": gobierno ultima proyectos de ley para reformar la Caja Bancaria y la de Profesionales

Por tratarse de iniciativas vinculadas a la seguridad social, la Constitución marca un plazo al Parlamento: no pueden aprobarse en el año previo a las elecciones; por lo tanto, el 27 de octubre es la fecha límite.

Luego de aprobada en el Parlamento la Ley General de la Seguridad Social, ahora el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) se apresta a enviar para su tratamiento legislativo dos “ramas” que se anexarán a esa normativa: las leyes sobre la Caja Bancaria y la Caja de Profesionales.

“La Caja Bancaria y la Caja de Profesionales tendrán dos proyectos separados, aunque van a ir simultáneamente al Parlamento. Se está ajustando los detalles de cada uno, y esperamos que a fines de esta semana o la próxima ya puedan estar en el Parlamento. El objetivo es que sean tratados con la mayor celeridad posible”, afirmó este miércoles a Telemundo el ministro de Trabajo, Pablo Mieres.

Consultado sobre el objetivo de estos proyectos, Mieres explicó que “la arquitectura general es la necesidad de que todas las partes, incluido el Estado, participen del proceso de generación de recursos para darle una lógica de viabilidad futura” a ambas cajas.

“No son proyectos tan largos, pero sí que implican cambios importantes en la ingeniería y estructura de las dos cajas, que van en la línea de adelantar procesos de convergencia que estaban planteados genéricamente en la ley general, pero que la urgencia financiera y patrimonial que tienen estos institutos obliga a adelantarlos”, agregó.

En ese sentido, el ministro remarcó que son conocidas las “urgencias” que ambas cajas tienen a nivel patrimonial y financiero, y que estos proyectos de ley buscan tratar esa situación. “La idea es que tengamos un análisis y un trámite lo más rápido posible en el Parlamento, dado que además las dos cajas tienen urgencias vinculadas a las situaciones patrimoniales y financieras. Esto es resultado de un problema que viene de antes, no es un problema de la pandemia o de este período de gobierno, es una herencia que recibimos sorpresivamente en algún caso, porque la situación es de un proceso de deterioro que lleva unos cuantos años y la necesidad de una reforma para darles viabilidad y hacerlas converger en el régimen común que estableció la Ley de Reforma Previsional es imprescindible”.

En la teoría, el Parlamento no tiene un plazo para tratar los proyectos de ley. Sin embargo, por tratarse de iniciativas vinculadas a la seguridad social, la Constitución marca un plazo: no pueden aprobarse en el año previo a las elecciones; por lo tanto, el 27 de octubre es la fecha límite.

“Hoy trascendió una versión sobre el proyecto para la Caja de Profesionales que no surge de la lectura del texto que está finalmente en análisis, porque a ese texto le faltan algunos detalles y no fue difundido. Hay algunas ideas que pueden haber sido manejadas, pero que no van a quedar en el proyecto final. No todo lo que trascendió en algún medio de comunicación es correcto, no necesariamente será parte del proyecto final”, agregó Mieres, y prefirió no adelantar detalles de las iniciativas hasta que no estén listos “todos los ajustes” a los textos que serán enviados al Parlamento.