"Viajamos cuatro kilómetros y el bebé nació": el testimonio de una mujer de Cerro Largo que dio a luz en un móvil policial

Devora Veloz, "emocionada con la situación", agradeció la colaboración de la Policía y sus vecinos.

Policías de la seccional 4º de Centurión, en el departamento de Cerro Largo, debieron atender un parto en el propio móvil del Ministerio del Interior.

Todo ocurrió este jueves cuando procedían a trasladar a Devora Veloz, vecina de la zona, que comenzó con contracciones e inició el trabajo de parto en su casa.

"En el momento que me levanté empecé con contracciones, la policía me dijo que llegaba a eso de las 9 a la zona, a las 7 empezaban a aumentar, a las 8 y algo vi que no aguantaba más, llamé un vecino, me llevó hasta la seccional a ver si el móvil venía y al ver que había reventado bolsa me cargaron en la camioneta", contó.

"Viajamos cuatro kilómetros y el bebé nació", agregó Devora.

El cabo Winston Wasem y el agente Gonzalo Suárez fueron los policías implicados a la tarea.

El recién nacido, Cristopher, pesó 3.920 kilogramos y midió 53 centímetros.

Ambos se encuentran internados en la maternidad del Hospital de Melo, en perfectas condiciones de salud.

Devora además contó que se trata de su tercer hijo, el primer varón, ya que anteriormente tuvo a dos mellizas.

La madre revivió la experiencia y contó emocionada cómo fue el trato de los policías, a quienes agradeció por la atención.

"Por suerte todo bien. Emocionada con la situación. Por suerte estamos bien los dos y agradecer a la Policía y a los vecinos que me ayudaron", dijo Devora.