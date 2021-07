Vice de Ancap sobre revisión de subsidio al supergas: "Se está trabajando de manera de ser más justos"

"Debemos entender que no parecería justo que un trabajador que carga combustible en su moto esté pagando cuatro pesos en el valor de la nafta para subsidiar al que más tiene, que calefacciona su piscina en Punta del Este", señaló Durand.

El vicepresidente de Ancap, Diego Durand, dijo que "se está trabajando de manera de ser más justos" en referencia al subsidio al supergas, que fue puesto en análisis por el gobierno, pero aclaró que "no hay ninguna decisión tomada sobre el tema".

"Debemos entender que no parecería justo que un trabajador que carga combustible en su moto esté pagando cuatro pesos en el valor de la nafta para subsidiar al que más tiene, que calefacciona su piscina en Punta del Este", señaló Durand este martes en Desayunos Informales. Por eso, afirmó, "se está trabajando y desarrollando alivianar esa mochila de Ancap para que eso no se traslade al precio de los combustibles", en relación a las pérdidas anuales por US$ 100 millones que el supergas genera al ente.

Durand consideró que "lo que no puede pasar" es que el precio del supergas "sea parejo para todos", por lo que no descartó que haya costos diferenciales: "Yo le diría que está todo arriba de la mesa y se está evaluando". El objetivo, afirmó, es "equilibrar los costos que significa el supergas para Ancap y esos costos no se trasladen al surtidor".

"En definitiva, que toda la población no pague parejo y por igual los costos del supergas en el combustible", agregó. "Lo que hay que hacer es ayudar y proteger al que menos tiene y obviamente a la clase media para que la escalera sea lo mas justa y equitativa posible, y no que el de abajo tenga subvencionar al de arriba, sino que sea al revés", sentenció Durand.

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, fue consultado este martes acerca del subsidio que tiene el supergas. “Es un tema que se va a resolver seguramente en esta semana. Con el supergas no hay duda de que vamos a tener especial consideración por la situación que estamos viviendo", respondió.

Las declaraciones del jerarca se produjeron luego de que Isaac Alfie, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), planteara la revisión del subsidio al supergas en algunos casos. En el programa Punto de encuentro de Radio Universal, Alfie aclaró que el gobierno no está pensando en quitar el subsidio, pero sí está "estudiando" su composición para favorecer a las familias de menores ingresos.

Por su parte, la senadora Lucía Topolansky dijo este martes que puede "coincidir con (el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Isaac) Alfie" en que el subsidio al supergas tiene el "defecto" de que es "plano". "Esa es una discusión muy interesante y muy profunda de ver cómo los subsidios no sean planos", agregó la legisladora frenteamplista en entrevista con el programa Doble Click, de Del Sol FM.