Víctor Rossi: “Lo que pasa en Venezuela no me gusta, no lo comparto y me duele”

El ministro de Transporte dijo que el funcionamiento institucional en Venezuela "no es democrático" y aseguró que la solución depende de los venezolanos.

Las declaraciones de Víctor Rossi al respecto:

El canciller de la República ha hecho permanentemente expresiones sobre la posición de Uruguay. Hay que generar las condiciones para no bloquear ni discriminar, pero tampoco para dejarnos llevar por la nariz, para imponer en Venezuela situaciones que no sabemos dónde quieren ir. Lo que sí digo es que lo que pasa en Venezuela no me gusta, no lo comparto y me duele.

Desde mi punto de vista no es democrático. Se tiene que buscar un funcionamiento institucional y democrático, pero esa es una tarea de los venezolanos. Y no vamos a hacerlo reclamando o gritando desde acá cuáles son las soluciones.