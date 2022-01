Vidalín confirmó que hizo gestiones con la AUF para aplazar la final de la Supercopa

Además del partido entre Peñarol y Plaza Colonia, se confirmó que en Durazno se postergarán el Festival Nacional de Folklore y el desfile de Llamadas.

El intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, confirmó que se comunicó con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para aplazar la Final de la Supercopa, fijada para el 30 de enero en el Estadio Sivestre Landoni.

"Nosotros íbamos a proponer postergarlo, pero no depende de nosotros, depende de la AUF, a la cual tenemos que agradecer por haber pensado en Durazno", dijo el jefe comunal en rueda de prensa, tras el Congreso de Intendentes.

Vidalín aseguró que el pedido no responde a la seguridad del departamento, aunque planteó que contener a los hinchas es desafiante. "En Durazno no tenemos problemas de seguridad. Tenemos un gran comando policial, en el que confiamos y en el creemos, pero tampoco podemos decir 'no va a pasar nada'", señaló.

Ahora, la decisión de aplazar el partido o cambiar de sede está en manos de la AUF. "Si este partido no se da en Durazno, yo digo: 'Por algo no se da'", dijo Vidalín.

Vidalín entiende que el aumento de casos es muy importante y si bien el departamento tiene buenos porcentajes de vacunación en adultos y niños, eso no alcanza.

"He realizado un ejercicio de mi libertad responsable como gobernante, ejerciendo la autonomía departamental", comentó el intendente a propósito de la decisión.

Según explicó, a esta altura del año pasado el departamento tenía 80 casos activos de Covid-19, mientras que ahora tiene 1.895.