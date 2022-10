Video: Lacalle Pou fue a Melo para una fiesta de 15 y sacó a bailar el vals a la cumpleañera

"Fue super cálido y tuvo un minuto para conversar con cada invitado y sacarse las tradicionales fotos. Los chiquilines estaban enloquecidos", contó la madre de la adolescente.

El presidente Luis Lacalle Pou viajó este sábado a Melo (Cerro Largo) para participar del cumpleaños de 15 de Guadalupe, una joven arachana a la que conoce desde hace varios años.

"Estamos muy contentas. Nos tomó por sorpresa", dijo a Telemundo Claudia, la madre de la cumpleañera.

"Guadalupe desde siempre tiene un sentimiento de cariño especial hacia el señor presidente y mantienen determinado contacto. Siempre dijo que quería invitarlo y habíamos hablado con él sobre el cumpleaños, que si no podía estar, dado que era muy difícil, si podía mandar un video o algo. Lupe le mandó la invitación y un audio diciendo que quería que viniera y cuando yo llego a la chacra, antes que Lupe, me encuentro con él. No nos había avisado", contó Claudia.

Cuando Guadalupe llegó a la fiesta, luego de saludar a sus amigos y familia se encontró con Lacalle y se abrazaron, prosiguió Claudia. "Fue una emoción enorme, está re fascinada", añadió. El mandatario también la sacó a bailar el vals.

"Estuvo bastantes horas en la fiesta, hasta después de la cena. Guadalupe se sirvió la cena y se fue a cenar a la mesa de Lacalle. Estuvieron charlando no sé de qué, es tema de ellos. No podemos desconocer la investidura de que es el presidente, pero vino la persona, el ser humano. Fue super cálido y tuvo un minuto para conversar con cada invitado y sacarse las tradicionales fotos. Los chiquilines estaban enloquecidos", relató sobre el "ídolo" de Guadalupe.